警員記錄開槍時間有誤差　死因庭須傳召傳令員作供

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（19日）繼續，庭上揭示警方於梓樂墮樓當晚所記錄的行動時間與事實不符，相差近10分鐘，而且不同警員對如何記錄開槍時間各有說法。研訊或許因此出現變化，可能要傳召當晚負責記錄行動時間的衝鋒隊傳令員的證供。

警員嚴卓勳供稱，當晚他隸屬的衝鋒隊負責驅散尚德邨外的聚眾人士，凌晨1時9分，他將一枚催淚彈射進尚德邨停車場2樓內，聚集人群即刻散開，但他不見有催淚煙冒起。

惟庭上播放的新聞片段卻顯示該發催淚彈的射出時間應為凌晨1時正，與嚴供稱的時間出現分歧。嚴遂解釋，上級沒有指示他要記錄每次射擊的時間，他只須記下發射次數，射擊時間則交由小隊的傳令員負責記錄。

在周家的代表大律師盤問下，嚴表示其衝鋒隊共有10名持槍手，但傳令員僅得一名。換言之，全部隊員的射擊紀錄悉數交由一個人去負責。

另一名當晚執勤的警員方震國則供稱，他兩次射擊催淚彈後，傳令員會上前問他：「你有無發射催淚彈？幾多點？」，故他需要看錶，並推斷時間去回答。惟事後行動匯報，若發現傳令員最終記錄的時間與自己報告的時間不符，他亦不會指出分歧，會改為依賴對方的紀錄。

研訊本來集中於衝鋒隊第3及第4小隊成員的供詞，因他們當晚曾向尚德邨停車場方向投射催淚彈，並入內掃蕩。惟多名警員的供詞顯示，原來當晚有另一支衝鋒小隊同時在尚德邨附近執勤，但眾人卻不清楚該隊的活動情況，故死因庭將傳召該隊指揮官作供。