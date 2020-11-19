為滯留廣東福建港人免費送藥計劃　將於下月23日後停止服務

政府今（19日）宣布，為身在廣東省及福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物特別計劃，將於下月23日後結束及停止服務。

政府早於今年2月推出特別計劃，為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物，有關速遞費用全數由當局負擔。政府今日表示，因應本月推出了「對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃」及「回港易計劃」，令身處廣東省和澳門的香港居民在符合指定條件的情況下，回港免受14天強制檢疫的安排。政府認為上述港人現時應可循不同途徑，尋求適切醫療服務，故決定將於下月23日，為相關港人送遞處方藥物後結束計劃。

政府指出，以上計劃原意是解決現時居於內地的港人，因強制檢疫措施無法如常來港覆診及後再返回內地，在短時間內面臨處方藥物不足的情況而採取的臨時措施。計劃推出至今已接近9個月，有關病人雖然獲送遞處方藥物，但如他們已長時間未有覆診，為保障其健康，呼籲他們應盡早就醫。