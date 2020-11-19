立會補選中涉以福袋誘票投鄭泳舜　李慧琼助理等人被控

2018年立法會九龍西補選中，廉政公署調查發現3女1男涉舞弊賄選，其中兩名居民組織義工疑派發「福袋」，以誘賄選民投票給鄭泳舜，同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪。另兩名選民涉嫌接受「福袋」以投票予鄭，各被控一項在選舉中作出舞弊行為罪。案件今(19日)在西九龍裁判法院開審。

4名被告分別為深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工鄧奕梅(42歲)及王維霞(52歲)，以及海麗邨居民陳惠娟及李謀(均50歲)。

控方開案陳詞指，4名被告均為海麗邨居民，其中第二被告於2017年3月12日至翌年8月31日期間，是立法會議員李慧琼的兼職議員助理。

2018年3月4日，次被告要求首被告收集海麗邨居民的個人資料，包括姓名、電話號碼和地址，首被告最終將包括第三和四被告等10人的資料交給次被告，而除了第四被告和另一人外，其他人士均為登記選民。

到3月11日，首被告再提醒第三和四被告等人投票給鄭泳舜，第三被告最終在補選中投票，第四被告當時回覆指正前往票站投票，但因他是在登記期限後才成為選民，故最終不獲准在該票站投票，但他仍告知首被告已投票給鄭泳舜。

控方表示將傳召多名街外證人，講述首兩名被告如何藉送禮邀約他們投票給指定的人，並會將各人的WhatsApp紀錄呈堂。辯方則爭議有關短訊紀錄是否可足以讓法庭推論出有舞弊情況 。