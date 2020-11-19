THE公布最新大學畢業生就業能力排名　科大港大理大排名跌

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2020年全球大學畢業生就業能力排名。亞洲區當中，東京大學排名最高，在第7位，新加坡國立大學亦隨後趕上，排在第9位，北京大學亦排行第17。本港亦有4所大學排在首150位，惟除了香港中文大學微升1位至87位外，其餘排名亦較去年下跌。排名最高的是香港科技大學，排行第26位，比上次第10位大跌16位，而香港大學亦由去年的第35位跌至第48位。

最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，由法國一人力資源公司及一德國市場研究公司合作進行。排行首3位的是都是美國的大學，分別是加州理工學院、麻省理工學院及哈佛大學。隨後排第4及5位的是英國著名院校劍橋大學及牛津大學，其中牛津大學比去年排名第11，上升了6位。

東京大學是眾多亞洲大學當中排名最高的院校，比去年第7位上升了1位至第6。緊隨其後是新加坡國立大學，排名亦由去年第14名上升至第9位。至於港大則排名第48位，較去年的第35位下跌了13位；中大則排名第86位，較去年的第87位微升了1位。另外，香港理工大學亦有上榜，排名第129位，惟仍較去年的125位下跌。

另外，THE亦比較了各個國家及地區在2010年及2020年的院校競爭力，其中美國、法國及德國分別排行首3名，中國內地則排名第5，較10年前躍升了6位，香港亦由10年前的17位上升至14位，而院校排名經常超越本港的新加坡，全球排名的首15位不見蹤影。