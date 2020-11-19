朱凱廸陳志全許智峯涉立會潑臭水案　押後至明年2月再訊

3名前立法會議員陳志全、朱凱廸及許智峯，涉國歌法立法會三讀潑臭水事件被捕，今日(19日)分兩案在西九龍裁判法院提堂。法庭應辯方要求暫毋須被告答辯，並將案押後至明年2月11日再訊，以待辯方索取文件和諮詢法律意見，以及等候終審庭就另一宗有關《權力及特權條例》案件的裁決。押後期間朱和陳獲准各以1000港元保釋，許則因涉及兩案，故共須繳交2000港元保釋金，3人另須每周到警署報到一次。

首案是關於今年5月28日的事件，38歲的許智峯被控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。控罪指他於今年5月28日，在立法會舉行會議期間引起擾亂，致令會議程序中斷或可能中斷；他並被指在會議室內，意圖使梁君彥受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意向他施用有害物品，即含有甲硫醇、硫化氫和一氧化碳的物質。

而另一案牽涉朱凱廸(43歲)、陳志全(48歲)及許智峯3人，他們各被控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。控罪指他們於今年6月4日，在立法會舉行會議期間引起擾亂，致令會議程序中斷或可能中斷；他們並被指在會議室內，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意施用有害物品，即含有氨和苯并吡咯的物質。