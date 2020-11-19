何蔭棠中學新校長被指缺勤360節課　教育局正了解事件

黃大仙一間中學新任女校長被指以往任副校長期間，數年內缺勤逾360節課，該校辦學團體保良局指會就指控嚴肅跟進及翻查紀錄，但並無發現該校長有違規。教育局則稱無接獲相關的投訴，會了解事件。

黃大仙區保良局何蔭棠中學有多名師生反映，投訴其新任校長胡美妮任教多年來缺勤逾360節課，有學生統計其缺勤次數，發現短短40個上課天中，已請假18天。據有關投訴指，外界無從得知其常缺勤原因，亦不知每次請假是否有按指引向校方遞交醫生證明等。另有舊生指控胡連續2年任教的中文科班級，在文憑試中文科表現均不佳。

保良局回應指，各屬校均根據教育局規定批假予教職員，亦要求教職員申請病假必須提交由註冊醫生發出的病假證明書，就事件已嚴肅跟進及翻查紀錄，但並無發現其病假申請及批改學生功課方面違反相關規定及指引。

保良局強調該校同學成績相當理想，認為個別公開試成績受不同因素影響，難作為衡量個人或學生能力的單一指標，而各屬校法團校董會均會遵照《教育條例》委任適合人選執行校長職務或填補校長職位空缺。

教育局表示，無接獲相關的投訴，又稱學校是其教職員的僱主，須根據《僱傭條例》、《教育條例》、《教育規例》、相關法例，以及教育局的指引，處理校內人事管理事宜，包括教職員聘任、晉升、員工考績和假期安排等。局方會與有關學校聯絡，了解事件。