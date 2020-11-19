子女證張祺忠夫妻亦有甜蜜時候　兒子：父親依然愛着母親

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，張的子女今(19日)先後出庭作供。他們異口同聲表示母親雖然常責備父親，但二人亦有甜蜜時刻，女兒表示父母出外旅行時會「好開心，好sweet(甜蜜)」，兒子更相信無論發生甚麼事，父親依然愛着母親。

被告張祺忠的女兒張思慧現時於廉署任職，今日作供期間她曾數度落淚。她形容父親為人隨和、且很照顧家人，從不會指摘他們姐弟，坦言：「同佢一齊好開心，好融洽」。不過自2013年開始：「爹爹開始無咁有耐性，好易無啦啦忟憎」，但就未曾與人動武。

至於母親則外向而且健談，母女倆關係親密，更會一同出街消遣。她覺得母親愛即興且為人衝動：「做嘢同講嘢都不太顧身邊人感受」，又硬頸固執堅持己見，更要人跟從她意思做。

她又指由2013年開始，不時會見到母親責備父親，在親戚朋友面前亦不例外，但多數只為瑣事，而即使母親罵得激動父親都不會還口。惟近年面對母親的責備，父親會皺眉瞪眼：「好似谷住咁」。

但她強調，父母亦有親密一面，有一次一家人去吃飯時，她見到父母擁抱，感到很「cute」很得意，便即時用手機替他們拍照。辯方律師又給她看父母去旅行的相片，她亦確認父母去旅行時會「好sweet(甜蜜）」。

而被告兒子張思博今早繼續作供，提及案發前跟母親就廁所板吵架一事，他指當晚向母親反映不滿，但她卻說：「如果你咁唔鍾意，可以搬出去住」，令他相當憤怒。在案發當晚，他在房內聽到胞姊與母親就清潔廁所問題爆發激烈爭執，而他的睡床貼着父母房間的牆，但就沒有聽到二人口角。

他又坦言，母親有時都會「行開幾日」，故她失蹤數天本來亦沒有特別擔心。另外，父親在被捕後向港大請辭，一家須搬離宿舍，他在收拾時找到父親簽發的670萬元支票，但他表示家中常有抬頭漏空、日期不明的支票隨處亂放，他就沒聽說過父親要寫欠據或支票予母親。