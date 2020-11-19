政Whats噏：灣仔抗疫撥款建制派續狙擊楊雪盈　怒轟霸道獨裁

灣仔區議會早前審議民間團體嘅抗疫撥並以50萬港元購買及派發抗疫物資活動進行招標，由團體「港語學」中標，隨即惹來競爭對手「梁錦棠詠春同學會」不滿，去信區議會投訴，認為事件不公。雖然撥款喺早前嘅撥款及常務委員會否決，但幾位建制派議員認為現任區議會主席楊雪盈解釋唔清晰，喺前日(17日)召開的區議會大會跟進此事，質問楊點解無諮詢過佢哋，怒斥對方獨裁。

早前「港語學」中標，事後被發現其購買物資嘅價錢同行政費等都偏高，仲揭發「港語學」主席陳樂行係楊雪盈前助理。區議員林偉文同李碧儀發言時，質疑楊雪盈點解無事先諮詢議員嘅意見，又追溯返今年初，區會通過以逾百萬撥款予循道衛理中心購買防疫包，惟初版防疫包的小冊子使用「武漢肺炎」字眼事件，當時同樣只獲主席同意，未交予所有灣仔區議員確認小册子內容便付印，比喻楊雪盈為武則天，霸道獨裁！連民主派區議員梁柏堅都指，除灣仔起步成員睇過本小册子，其他民主派都無睇過。

區議員陳鈺林則解釋，抗疫小册子內容並非失實，只係負責團體於今年2月21日印刷，但區議會去到2月25號先知道其中喺燈柱安裝酒精搓手液嘅方案並不可行，屬於時間線問題。楊雪盈回應指，陳樂行雖然係佢嘅前助理，但之後已無任何關係，投標時亦已申報。楊澄清一直按區議會會議常規，當時正值疫情嚴峻階段，口罩缺貨，為咗盡快成事，先會有特別處理，只聯絡3個團體招標喎。