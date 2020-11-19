香港快運擸2774萬保就業資助　工會憂減薪後又要裁員

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，繼大規模裁減5300名本地員工後，其全資擁有的香港快運推一輪減薪及無薪假計劃，不過，快運在新一輪保就業獲批出2774萬港元的工資補助，有工會慨嘆，疫情下航空業員工議價能力變低，無奈接受減薪。

根據第二期第三輪領取工資補貼的僱主名單，「香港快運有限公司」獲批出2774萬港元工資補助，承諾受薪僱員為1026人。香港民用航空事業職工總會主席李永富指，預計保就業在本月底結束後，航空界恐怕又會有一輪裁員計劃，他慨嘆目前全球航空業面對最艱難的環境，又指臨近年尾，加上目前經濟環境，打工仔生活壓力較大，相信快運員工無奈下仍會簽新約。

香港快運早前宣布，將會大幅削減員工薪酬，機師在完全停飛期間，薪酬將被減25%至40%，而機艙服務員的薪酬約10%。該公司又向地勤人員推出第三輪自願無薪假計劃，在明年上半年放20日無薪假，若機組人員不接受新服務條件將被終止合約。