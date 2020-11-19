醫管局加416新病床增2.6萬服務名額　雙疫夾擊將推合併檢測

新冠肺炎疫情未止，加上冬季流感來襲，香港醫療系統的負擔能力令人憂慮。醫管局今(19日)公布疫情下冬季服務高峰期的準備工作及應變措施，稱已向各醫院聯網分配逾10億港元撥款，以計劃及準備202/21年的冬季服務高峰期之措施，以加強流感預防工作。當局計劃為所有呈現流感病徵的病人，進行合併的流感及新冠病毒測試，而在亞博館附近的臨時醫院預計會在明年3月投入服務，並增加約800張病床及負壓病房。

醫管局總行政經理(聯網運作)張子峯醫生表示，在下年度計劃加開416張新病床，增加170名醫生、1140名護士及460名專職醫護人員，在冬季服務高峰期間，共增加約2.6萬個服務名額，包括長假期超過2100個額外服務名額。至於合併的流感及新冠病毒測試，他指針對兒童的測試會包含另外17種常見疾病的檢驗，預計在明年1月左右開始。

張又表示，在新冠肺炎的疫情下市民接觸流感病毒的機會較往年少，因此社區針對流感病毒的免疫力會較以往低。由於流感的病徵與新冠肺炎相似，因此若社會上大部分人都接種流感疫苗，相信可減輕前線醫護的分流壓力。

根據醫管局數字，去年12月至今年2月冬季流感高峰期間，內科病房的病床住用率達99%，較前一年略低8%，但其中經急症室入內科的80歲以上人數則與前一季相同。張表示長者入住內科病科主要的原因是肺炎、心衰竭等。