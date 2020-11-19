港僱員今年加薪僅2.1%　料明年調薪幅度為亞太區最低

受社會事件及疫情影響，企業正面對不明朗的經濟環境，本港僱員於今年的薪酬增長亦隨之下降。有團體調查發現，今年本港僱員的平均薪酬增長為2.1%，較去年減少一半，但僱主對明年復甦前景持審慎樂觀態度，預料明年薪酬增長將反彈至3%，但預期通脹率2.4%仍然高企，實質薪酬增長為0.6%，在亞太區中最低。

有團體進行2020/21年薪酬趨勢調查，訪問來自68個國家的370家跨國企業，結果顯示，2020年本港僱員的平均薪酬增長為2.1%，較2019年的薪酬增幅4%，減少近半，另外有40%企業凍結薪酬，包括疫情下重挫的運輸及零售業。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，來年薪酬增長緩慢，估計與2008年全球金融危機一樣，需要4年才可回復至疫情前的水平，而實際的回復速度將受疫苗推出的時間，以及恢復通關作公幹及旅遊用途的因素所影響。他又指旅遊氣泡有各項限制，對香港經濟影響不大。

此外，今年亞太區所有國家城市的薪酬增長較低，平均為3.2%，但預計亞洲國家生產率持續提高，經濟亦會復甦，預測明年亞太區的平均薪酬增長預計將躍升至4.3%。平均實際工資增長為1.7%，遠高於全球平均水平的0.5%。

台灣方面，由於疫情未有對當地經濟造成嚴重影響，今年實質薪酬增長為3.1%，在亞太區排列第三，又料明年增長將繼續超越香港。中國亦比亞洲其他地區更能成功克服疫情的衝擊，扣除通脹後，明年僱員的實際收入將增長至2.3%。