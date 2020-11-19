政Whats噏：岑敖暉被拒公務探訪在囚人士　稱會尋求法律意見

岑敖暉被懲教署以不符合《區議會條例》為由，拒絕公務探訪在囚人士的申請。

油尖旺區議員李傲然早前向懲教署申請公務探訪在囚人士，懲教署尋日（18日）回信指嗰位在囚人士唔係住喺油尖旺區，探訪同《區議會條例》列明嘅區議會職能無關，拒絕李嘅申請。點知荃灣區議員岑敖暉尋晚都收到懲教署通知，指岑原定喺今早（19日）探訪嘅在囚人士唔係住喺荃灣區，又指其探訪與區議會職能無關，拒絕其申請。岑批評署方政治打壓，質疑署方計劃取消議員進行公務探訪嘅制度，會尋求法律意見。

岑敖暉尋晚喺社交平台表示，收到懲教署傳真信件，署方引用《區議會條例》第61條為由，指其申請的公務探訪與條例所列明的區議會職能無關，故原訂於今日嘅公務探訪不獲批准。岑話今次係懲教署首度引用相關條文拒絕議員進行公務探訪，指自己上任後進行咗超過50次公務探訪，雖然曾被署方以疫情為由拒絕申請，但從未以《區議會條例》拒絕探訪申請，佢都未聽聞過有關探訪觸犯或違反相關條例。

岑認為，公權力嘅行使必須一致，指署方無故偏離舊有方針，毫無充分理據，絕對唔合理，佢會尋求法律意見。岑又質疑署方嘅舉動係打算永久禁絕並取消議員進行公務探訪嘅制度，禁絕在囚或者還押人士會見議員嘅權利。