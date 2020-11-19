團體推長者器材租賃服務　多功能輪椅月租僅150元

香港人口老化加劇，如何提升居家長者的生活質素將成為社會難題。由港府、香港社會服務聯會及香港科技園合辦的第4屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，今(19日)起一連4日舉辦博覽會，吸引近160個參展單位展出超過500款樂齡科技產品及方案，當中設有賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務等展區，介紹一個為期4年半的試驗計劃，預計可安排約2500名沙田區長者租用及挑選合適的復康產品。

社聯業務總監陳文宜指出，過往香港欠缺器材租賃服務，不少長者購入輪椅等設備後，才發現器材不合適其家居環境。她指，該項計劃為有需要的長者及照顧者，提供樂齡科技教育、租賃及清潔一站式服務，並設有指導員上門服務，協助挑選合適的產品及教導使用方法。

該展區展示多項由日本引入、有助居家安老的產品，包括輪椅及支撐扶手等，當中可用作步行架的輪椅最受歡迎，在現時30名參加者中，就有15人曾經租用。陳指出，計劃沒有限制租用時間，長者或因身體狀況改變而須轉用其他器材；費用則尚未拍板，預料將按租用者的家庭收入而定，以一個總收入約7萬港元的4人家庭為例，多功能輪椅的月租約為150港元。

她又提到，疫情下不少長者擔心衞生情況，惟部分設備如輪椅等較難清潔，輪胎部分經常被頭髮「撠住」，須人手以牙刷清潔，故計劃同時於火炭區設立消毒中心，具備輪椅清洗機等設施，協助清潔及消毒。

是次博覽會設有四大特色展區，包括「好好支援照顧者」，「社會服務新領域」，「樂齡亞洲美食」及「賽馬會『a家』樂齡科技教育及租賃服務」，展出超過500款樂齡科技產品及方案。