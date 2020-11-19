何君堯促港府落實強制檢測　望明年元旦恢復和內地通關

新冠肺炎疫情反覆，本港和內地並未恢復正常通關。議員何君堯今日(19日)舉行記者會，要求港府盡快實施強制病毒檢測、禁足令及健康碼，目標爭取於明年1月1日與內地恢復通關，盡早令本港經濟及生活回復正常。他指，8月中曾建議港府實行類似措施，爭取在今年10月1日通關，惟當時僅獲禮貌回應，強調今次不單會致函特首林鄭月娥和食物及衞生局局長陳肇始，亦會致電特首。

何君堯表示，本港需要連續14日無本地確診個案，才能說服內地與本港恢復通關，建議政府將明年1月1日訂為目標，即由12月16日起需要「清零」。他建議，特首會同行政會議應於下周二(24日)拍板，透過俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》，由12月2日起實施禁足令及強制病毒檢測，只允許經檢測並無帶有病毒的市民外出。

他強調，本港已有自願性「全面檢測計劃」經驗，目前亦有「火眼實驗室」等物資。他又重提今年初有700名醫護人員罷工，指他們可藉協助市民進行強制病毒檢測，戴罪立功，「曾經有少少做錯，我哋都可以去原諒」。