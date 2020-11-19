買內地樓港人被終止租金回贈　促港府介入助討回損失

近年有不少宣傳，鼓勵港人搶奪先機購買大灣區物業，惟大灣區置業陷阱不時傳出。有早幾年投資廣東惠州一幢標榜為該區地標式商廈的港人苦主，今日(19日)再到金鐘政府總部請願，指慘被發展商無理終止後售包租的租金，涉款最高達約235萬港元，他們促請港府介入，成立專責小組協助港人討回損失。

一行35名苦主分每4人一組輪流到政總請願，他們手持「大灣區返租大騙局，港人中招血本無歸」的橫額，及高呼「還我血汗錢」、「未融入已受騙」的口號，要求政府替他們主持公道。

苦主發言人黃先生預計，事件中被騙的港人有150名，他們都是近年貸款買入該惠州商廈的地舖或寫字樓，當初涉事發展商原本承諾售後包租5年，並以第1年包租5%至第5年包租35%的回贈比率給予苦主租金，惟自半年前發展商突然停止包租，但苦主的物業仍在出租，卻沒有租金收回，令他們覺得被欺騙，因現時仍未完成售後包租的合約期限。

黃指，每名苦主的受騙金額不同，大約各涉及60萬至200萬人民幣不等(約70萬至235萬港元)，他們要求政府成立專責小組，協助他們向涉事發展商追討損失賠償。