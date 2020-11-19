政Whats噏﹕傳建制派研規範議員衣着　禁穿T恤短褲及波鞋

謝偉俊(左)同陳恒鑌(右)分別曾着短褲同T恤出席立法會。

隨着民主派總辭，建制派成為議會焦點，有消息指建制派計劃研究規範衣着，禁止開會穿着T恤、短褲、波鞋喎。但睇返幾年前嘅相，多數都係建制派嘅衣着有問題喎，議事規則委員會主席謝偉俊(Paul)同樣會穿着短褲，之不過佢對建議表示贊成，認為可以凸顯議會嘅莊嚴。

據了解，喺今日(19日)建制派內部會議上，有議員認為應該把握延任1年，無泛民「阻路」嘅時機，規範議員嘅行為同衣着，包括禁止議員穿着非正裝開會，言下之意唔會再見到議員喺會議上穿着T恤、短褲同波鞋嘅畫面喇！

此外，按照議會傳統，當立法會主席進入會議廳時，議員理應要全體站立並鞠躬，但民主派明顯唔聽呢支笛，所以亦有建制派提出要收緊規範；亦有建制派建議規定議員日後於討論相關議題時，先可以展示有關示威物品，唔可以長時間放置喺座位，務求要趕絕泛民所有嘅「抗爭手段」咁喎。

據悉今日會上大多數議員均認同要把握時機，為未來嘅議會做好準備，有議員形容今次只係「撥亂反正」，議員本應要尊重議會嘅莊嚴文化。

Paul以往都有穿着短褲喺立法會現身，但就強調自己未曾喺大會上咁著，平時都係以西裝配搭短褲咁「潮著」，問到佢驚唔驚日後嘅「穿着自由」受損，Paul話自由都有底線，議會就好似法庭一樣咁莊嚴，絕對贊成建議，雖則《議事規則》有相關訂明，但一直無好好守住條線咁話啊。

此外，修改《議事規則》方面，消息指建制派已有共識，為被逐離場嘅議員設立「罰款」同「停賽」罰則，相信係勢在必行，同時打算喺點算法定人數上作改動，會待時機成熟後再作公布。