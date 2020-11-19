聞周星馳送單車作聖誕禮物　于文鳳說寧要投資分成

周星馳被前女友于文鳳追討7000萬港元投資分成案，今天（19日）於高院原訟庭續審。于文鳳出庭作供，憶述在2002年，周星馳說要送她單車作聖誕禮物，但她說不要單車，並提出落實分成10%一事，當時周亦表示同意。

于文鳳今天選擇以英語作供，她表示自己並不是周的影迷，但在與他拍拖之後，當然有看他的作品。此時法官插嘴，打趣說：「你說到這句時聽來很痛苦呢？」而于就回應說：「我從沒有這樣暗示，那些都是喜劇啊」。

于續指，當她與周星馳還是普通朋友時，已助他解決美國簽證的問題。而在2002年簽定協議前，她已不時對周的投資提建議，甚至涉足他的電影業務，助他解決與拍檔間的版權糾紛。

她同意，她之所以能得到周的信任，除了她在投資上的能力外，他們的親密關係亦是原因之一。而當時她以旗下公司名義與周簽約，也是因為當時他們的關係並不公開，所以不想自己的名字與周的公司扯上關係。

她並強調，周星馳跟她有口頭協議，她提供投資建議，賺到利潤就可分到10%。而因出於信任，她並沒有把這些條件寫在書面協議上。她續指，與周在2002年初已就分成達致共識，到聖誕前後她提議開始實行先前的分成協議，提出要10%，更得到周的同意。

當時她並決離開胞兄的公司，全職幫助周。兄長關注她是否白白向周付出，她就解釋會得到利潤分成，並指周不信任婚姻，她這樣做不是為向周逼婚，或迫他支付酬勞。

周星馳的大律師盤問時向于提出質疑，指周本身已有投資頂級物業的豐富經驗，甚至與華置、信和的高層「劉先生」、「黃先生」稔熟，根本是于要向周學習，而非由于輔助周。

對此于並不同意，她指自己在認識周時雖無持有物業，但從父兄處學到不少物業建築與投資的知識。至於大律師提到的發展商高層，于就指周只是每兩三年才會有一次飯局的朋友。

對於雙方所簽訂的協議中，將她寫成月薪僅2萬港元的財務顧問，于解釋協議非由她撰寫，現在細看不但酬勞不對，對其職責的描述亦不真實。她指當時公司方面提過，該書面協議有其稅務用途，她基於對周的相任，沒加細閱便簽署。

今日周的大律師與于花費不少時間，去斟酌與周討論分成協議所用的字眼有無差異。于堅持提及某些英文字眼，並爆出她與周原來是用英語交談。于表示是周為想進軍荷里活發展，所以要求他們以英語談話。她表示：「我知道聽起來很可笑，但我跟他一起吃飯時都是說英語的」。