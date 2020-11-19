黎智英多案纏身未落鑊　學者質疑有司法保護傘「冇人敢郁佢」

壹傳媒黎智英近年屢次被捕、官司纏身，雖然他在刑事恐嚇東方報業集團男記者案獲放生，但律政司已就裁判官的脫罪裁決，向原訟庭提出上訴。同時他還要面對4宗與未經批准集結相關的刑事案，將於未來半年接連接受審訊。此外，他於今年8月10日被警方國家安全處拘捕，目前正保釋候查，並須於12月2日到警署報到，或會再被檢控。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，黎智英至今多案纏身，但仍未有任何罪名成立，質疑黎智英有「司法保護傘」，「冇人敢郁佢」，使黎免受刑事責任。

陳偉強表示，首先被指是違法佔領行動(佔中)幕後「黑手」兼「金主」的黎智英，在現任律政司司長鄭若驊2018年上任，不足1個月即宣布放生黎；到刑事恐嚇東方記者案拖足3年才進行檢控，時間之長，足以影響受害者權益，證據確鑿卻遲遲不檢控，讓人覺得黎是否有靠山。

再者，黎涉違《港區國安法》被捕至今超過3個月，律政司仍然沒有檢控，陳解釋，警方早前進行大規模搜捕，相信定是有足夠證據才會有所行動，但如此重要的案件卻依舊「拖得就拖」，不禁讓人覺得黎智英有強大後台，司法界無限縱容包庇，讓黎逍遙法外，甚至有恃無恐地犯罪。