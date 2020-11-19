回港易開放預約首兩天　錄得逾1萬人申請

身在廣東省或澳門的香港居民，現時可申請「回港易」計劃，返港時可獲豁免強制檢疫14天。港府表示，該計劃已錄得逾1萬人申請，相關人士將於本月23日至29日期間返港，港府提醒相關人士入境時需持有有效新冠病毒檢測陰性結果證明。

「回港易」計劃於昨日(18日)起接受申請，截至今日(19日)下午5時，已錄得10570人申請，當中約9240人擬使用深圳灣口岸返港，約1330人則擬使用港珠澳大橋香港口岸返港。

港府表示，為確保返港通關順暢，相關人士必須在返港前14天，不曾到過香港、廣東省和澳門以外的地方；並且取得由43間獲粵港或港澳兩地政府認可的廣東省或澳門醫療機構，於過去3日內發出的有效新冠病毒檢測陰性結果證明。

另外，相關人士在出發返港前24小時內，需將有效新冠病毒檢測陰性結果證明，透過「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衞生署電子健康申報系統，並於填妥及提交電子健康申報表後取得綠色二維碼，入境本港時才可獲豁免強制檢疫14日。假如「轉碼」後取得其他顏色的二維碼，例如粉紅色，則代表相關人士未能符合所有指明條件，返港時可能需接受14天強制檢疫。

相關人士亦需按預約日期和指定口岸入境本港，並帶備香港居民身份證或其他身份證明文件、成功預約「回港易」名額的證明，以及有效的新冠病毒檢測陰性結果證明，紙本或電子版本均可接受。

港府提醒相關人士如果之後重新入境廣東省或澳門，除非已事先獲當地政府豁免，否則仍須接受粵澳兩地當時適用的檢疫安排，例如14天強制檢疫。