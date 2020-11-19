麵店客貨車車窗被遮蔽遭扣查　與貼民主女神卡通無關

被指是「黃店」的博多拉麵別天神，其一輛客貨車今日(19日)中午在銅鑼灣被交通警員截停，指其車身的貼紙阻擋車窗玻璃，涉嫌違反交通規例，須拖走扣查。有區議員指，是因客貨車上因貼有民主女神卡通及抗爭字句才被警方針對。消息指，警方是因右邊乘客車窗部份被遮蔽，及載貨隔貨網不穩妥有關，與貼紙的圖像及內容無關。

東區區議員鄭達鴻今日在facebook上載多張圖片，顯示有多名交通警截查一輛客貨車，鄭貼文指，「今次係用10多名交通警以《交通條例》拖走以616及民主女神貼滿車身嘅貨van，有機會扣足72小時，影響人哋搵食，架車係屬於博多拉麵別天神，送貨運料一定有影響。」

博多拉麵別天神亦在facebook回應指，「感謝提供總統般的護送服務，不過其實我地（哋）司機哥哥好努力為各分店送湯，大家無咩兩句，無咩事唔洗（使）成日截停我地既（嘅）。由於運輸車突發被攪，部份店可能會遲左送湯，敬請體諒！」

警方發言人表示，今日是港島總區交通執法日，該總區交通部執行及管制組特遣隊人員今午約12時在銅鑼灣一帶進行交通執法行動，期間發現一輛輕型貨車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規則》，於是指示該貨車司機將涉事車輛駛往鰂魚涌車輛扣留中心作進一步檢驗，事件中沒有任何人被捕。