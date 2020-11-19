政Whats噏：財會下月初審議明日大嶼　建制內部爆分歧

立法會財務委員會即將審議涉款約5.5億港元嘅「明日大嶼」計劃「中部水域人工島相關研究」，雖然外界認為建制會傾向支持，但由於政府無視民意硬推計劃，導致建制各板塊內部出現分歧。

睇返財會議程，喺6個涉及各部門開位嘅項目之後，就會審議明日大嶼。聽聞喺開位方面，較大機會通過嘅只有政制及內地事務局開設2個編外職位，負責設立粵港澳大灣區發展辦公室，同埋財政司司長辦公室轄下嘅政府經濟顧問辦公室1個職位轉為常設。據悉，環境保護署開設9個首長級職位被議員質疑開設嘅必要性，最有可能「被撤回」，又縮減唔少時間，令緊接嘅明日大嶼將喺12月初，甚至更早就開始審議。

因立法會延任而「翻生」嘅明白大嶼「殺到埋身」，各建制板塊內開始出現暗湧，有建制中人表明唔贊成、甚至反對計劃。有議員就抱怨話計劃會影響周邊環境，唔少市民對此不滿，驚支持計劃會引起公眾觀感問題，嚴重嘅話可能導致下屆選舉「甩票」；另有議員話新界囤積土地，唔明白政府點解唔用明日大嶼筆錢收新界啲地嚟起樓；亦都有議員話元朗部分地區啱啱開始發展，如果明日大嶼研究完要施工，眾多工程同時進行，屆時政府庫房會入不敷支。

民主派議員早前宣布總辭，雖然部分議員離任未生效，但已經唔出席任何會議。之不過，唔出席會議就唔代表放棄抗爭，反而民主派議員今日(20日)會召開記者會繼續反對明日大嶼。至於日後佢會用乜嘢方法喺議會外繼續發聲，就拭目以待喇！