荔枝角收押所擬原址局部重建　預計2031年完成

荔枝角收押所擬原址局部重建，預期工程在2023年展開，並於2031年完成。已運作約43年的荔枝角收押所將拆卸附翼，興建3幢新大樓，工程期間院所將如常運作。懲教署指出，收押所設施老化，在囚人士亦過度擠迫，希望藉工程改善現有懲教設施及增加還押在囚人士收容額。

懲教署表示，位於九龍荔枝角蝴蝶谷道的荔枝角收押所持續面對嚴重擠迫問題，現時收容額爲1484個，是該署轄下的男性成年高度設防收押所。截至今年9月30日，此收押所的在囚人口爲1524人，即約收容額的103%。該署指，擠迫問題令在囚人士生活不便，亦引發在囚人士之間的衝突不時發生，影響院所的紀律和秩序。

該署指出，重建計劃大致分為3階段施工及完成，主要工程在收押所的附翼進行，以及需撥用一幅連接附翼北面的臨時政府撥地，及於荔枝角收押所北面另一幅未撥用的政府土地進行山坡平整。整個計劃的相關用地是「政府、機構或社區」用途。

建築署已就計劃委聘專業顧問，對相關的環境影響及交通影響進行初步評估。政府稍後會向深水埗區議會介紹此計劃，再向城市規劃委員會遞交規劃許可申請書，其後提交立法會保安事務委員會，以及向立法會財務委員會提交撥款申請。