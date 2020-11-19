工會接獲四季酒店員工求助　稱須在短時間選擇離職或停薪留職

香港四季酒店被指沒有清楚列明新工作崗位的資訊及待遇。

疫情重挫本港經濟，酒店等行業更首當其衝、前景未明。香港酒店工會今（19日）透露，近日接獲香港四季酒店員工求助，指公司要求其「三選一」，包括離職、停薪留職、或轉往集團其他酒店工作，為期半年，認為時間倉卒，新工作崗位的資訊亦不足，感到擔憂。香港四季酒店未有正面回覆事件，僅稱酒店裝修期間會透過與集團其他企業合作，來確保部分員工的就業及福利。

香港酒店工會在社交網站透露，四季酒店沒有清楚列明新工作崗位的資訊及待遇，包括工作內容、假期及升遷安排等，呼籲員工在簽署新合約或文件前，應了解內文後方可簽署。工會又指，已去信酒店要求給予員工最少14日考慮時間，以及提供新工作崗位的資訊，以釋除員工疑慮，並要求酒店明日（20日）中午12時正前回覆。

香港四季酒店表示，酒店的客房及公共空間正進行翻新工程，首要任務是與工作團隊保持長期的僱傭關係，會在裝修期間與集團其他企業合作，來確保部分員工的就業及福利。該酒店又指，翻新工程將在明年完成，屆時該批履行臨時職責的員工將重返酒店。