文憑試歷史科爭議試題調查結果　教局：有考評局職員擬卷未遵守則

今年文憑試(DSE)歷史科的一條試題，涉及日本侵華戰爭，被教育局要求考評局取消。教育局在6月成立專責小組，小組已完成有關調查，並在今日(19日)傍晚向考評局委員會講述調查結果及建議。當中指出，導致事件的原因之一，是一名考評局職員在擬卷過程中未有遵守部分守則和規章，亦沒有實施既定的質素保證措施。考試及評核局現行的質素保證措施亦有不足之處，或致未能有效監察擬卷過程。

專責小組由教育局人員、考評局代表和考評局委員會前委員組成。教育局發言人指，專責小組經過詳細審視，確認考評局已就文憑試擬卷的各個階段設置一些質素保證措施，亦已向考評局職員提供詳細的內部守則和規章。該等措施旨在確保各科審題委員會在擬卷過程中能實踐集體負責的原則，避免出現由一人或部分成員主導擬卷過程的情況。

專責小組發現在整個擬卷過程的多個階段，包括擬題前的準備、審題、審核和校對等過程，考評局職員未有切實執行文憑試的擬卷守則和規章。例如只將部分在擬題前預備階段草擬的參考資料和試題擬稿送交審題委員會備悉或討論、沒有向審題委員會提供處理敏感事宜的指引或提醒審題委員會成員須參考該指引，以及未有把在審核和校對階段收集的意見提交審題委員會或試卷主席備悉和考慮。

局方指，有關做法令審題委員會在擬卷過程未能有效實踐集體負責原則，甚或導致未能及時發現和適當處理問題。專責小組已向考評局提出改善建議，包括加強監察質素保證措施的實施情況，透過考評局高層人員的參與、全體審題委員會成員獲得擬卷工作的所有會議的資料和在擬卷各個階段所得的回饋等，以防止同類事件再次發生，長遠確保考試和試題的質素。

考評局回應時表示，會仔細研究、積極跟進，以進一步強化質素保證機制，完善文憑試的擬題機制及措施。