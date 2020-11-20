葵青地區康健中心接收新冠肺炎康復者　靠醫院轉介角色被動

葵青地區康健中心除了提供基層醫療健康服務，亦為新冠肺炎康復者提供復康治療，至今至少接收8名由公立醫院轉介到中心的康復者。部分康復者住院期間肌肉功能衰退，或擔心病情復發而有情緒問題，都可由中心安排相關醫療人員或社工介入。康健中心一直被指服務病人數目偏低，成效不似預期，中心發言人指流程規定要透過公立醫院轉介合適個案，無法主動接收病人，承認角色被動。

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希說，中心去年9月啟用，截至今年9月30日共招收7214名會員，逾90%是45歲以上人士，女性約佔73%。過去一年提供多項社區健康服務予葵青居民，合共服務30637人次。但他指中心不能主動接收病人，在疫情期間只能進行輔助工作。

疫情下曾為8名新冠肺炎康復者提供復康服務，主要透過遙距診症、電話評估復康進度等，有需要會面對面溝通，康復者亦要定期到醫院覆診。中心社工馮翠嬋說，部分病人在住院期間無運動，肌肉功能衰退，中心可提供物理治療，亦可為出院後擔心病情復發或傳染他人的康復者情緒支援。瑪嘉烈醫院表示會安排新冠肺炎康復者定期覆診和接受復康治療，亦會因應部分康復者情況，轉介到葵青康健中心接受社區支援。

馮透露，中心未來一年會大規模開展外展服務，包括在院舍提供痛症及職安講座，亦為區內學校及家教會團體推廣健康計劃，目標希望有10300人參與。