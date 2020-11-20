2裝修工變「飛天蠄蟧」　涉7案掠財25萬落網

今年7月上旬至11月中旬，東區警區及九龍城警區內共發生6宗爆竊案，涉案樓宇外牆均有棚架。6宗案件損失財物包括首飾及現金，價值共約25萬港元。東區警區刑事部及九龍城警區刑事部接手調查案件。

警員經深入調查後鎖定2名目標男子，昨日（19日）下午於黃大仙富源街展開行動。行動中，警員發現1名男子正攀爬一大廈外牆的棚架並進入一單位，該名男子其後離開大廈，並會合另1名在大廈外等候的男子。警員上前截查該2名男子，並於他們身上檢獲約值3,000港元的首飾及現金約1,000港元。該2名分別58歲姓葉及52歲姓王男子，2人報稱為裝修工人，他們涉嫌「爆竊」被捕，現正被扣留調查。警員其後將1名疑犯押返屯門欣田邨住所搜查，檢走一批證物。案件交由東區警區重案組跟進調查。

東區警區重案組督察羅俊熹指出，被捕2名男子報稱裝修工人，2人由本年7月開始犯案，分別在港島東區及九龍城區專向正進行翻新的三無大廈（即無保安員、無閉路電視、無鐵閘）的唐樓爆竊，2人犯案時間都選擇朝9晚6，並會穿上裝修工人的反光衣及工作褲掩人耳目，其中1人會沿棚架爬上樓，發現窗戶打開及無人的單位落手，同黨則會在樓下充當「天文台」。