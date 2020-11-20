何志平專欄：還在進行中

「大祖」（假名）來自紐約最複雜的布朗克斯社區，他是大都會看守所內最年長的常客，是當地意大利五大家族幫會之一的「顧問」，亦即是「太上皇」。他年近86歲，他的床在我右邊，他聽覺不大靈光，又可能是他「德高望重」的緣故，找他談話聊天的人不多，他就喜歡坐在床邊跟我聊東說西。我問他怎樣能在那刀口舔血的環境裏保持清醒樂觀，多年來都屹立不倒，有啥秘訣？

大祖側着頭拱着耳朵聽個明白後，低頭笑個半晌後，拍拍我的肩膀說：「小時候我爸爸曾告訴我關於叢林法則，弱肉強食的道理。擴展到現代社會，基本上也是以這法則為運行的基礎，但高尚的階層總喜歡以其他虛偽的外衣包裝着它，把整個簡單的規律變得很複雜，模棱兩可的不湯不水而難以適從。這些假大空的口號，甚麼自由博愛、民主平等、人權公義，都是糖衣的包裝，內裏還不是赤裸裸的拳頭話事，勝者為王，適者生存的簡單道理嗎？如果你明白這個重點，你就要漠視這一切表面包裝的口號，牢牢的掌握着基本原則和中心道理，其他一切便會水到渠成，容易得很！你看，特朗普便是深諳此道，他是從我們那裏把這道理活學活用的。記着：永遠不要認錯，從不認輸；就算是敗了輸了，只要你不認輸，你還沒有失敗；別人說你敗了，只要你不說你敗了，你還沒有輸！你可以倒下來，你可以被打到遍體鱗傷，甚至死掉了，只要你不承認失敗輸了，遊戲還是會繼續下去的！」

大祖的這一席話，深深的銘記我心扉上，勾起了不少疑問探索和反省沉思。

今天老朋友「邁斯達」（假名）教授從美國休斯敦傳來訊息，說：「美國媒體從上周起便稱民主黨拜登為『候任總統』，但據報道，美國政府總務管理局主任墨菲拒絕簽署授權文件，向拜登團隊發放過渡資金和安排各政府部門作過渡工作彙報。」

老教授再解釋說：「總務管理局如何確定誰是候任總統是沒有嚴格規定的。1963年的《總統過渡法》讓總務管理局的負責人決定何時啟動及向誰啟動候任總統過渡的工作安排，但法律對其實際含義有些含糊不清而沒有說明確定的標準。管理局局長可能在可靠的傳媒機構宣布結果後，或落選者承認失敗讓步之後而作出決定的。一般尋常的大選，在選舉日過幾天選情便明朗化，落後的一方承認失敗後，便就是退選了，解散那一方的競選團隊和機器，剩下來的毫無疑問便勝出為候任總統。跟着下來的，甚麼過渡資源安排、選舉人團投票、國會認證等等都會順理成章，無驚無喜的走程序。但今年選舉不同，迄今還沒有一方願意認輸，雙方都爭稱為勝利的一方！」

邁斯達還急着補充的說：「且不管我是支持哪一黨的，我只想說句公道話而已。美國的主流媒體不僅在預測民主黨拜登的勝利，還直截了當地宣稱他為候任總統，而拜登團隊亦以候任總統的名義召開新聞發布會，這是不對的，是有關方面自我合法化的焦急表現。誰贏得這次大選，誰是候任總統，不是11月3日普選的票決定的，也不是傳媒說了算的。特朗普還沒有認輸啊，直到現在還是有兩個候選人，競選活動還在進行中，還沒有結束，一定要等待到12月14日選舉人團投票日之後，甚至要到2021年1月6日國會認證後，又或有一方讓步認輸後，才可以確定誰是候任總統 ，誰可以在1月20日登上權力的寶座！你看不見嗎？昨天特朗普還在推特上聲稱自己已大勝了！」

我又記起大祖的話：「他正是以從我們家族集團裏學會的手段方法來治理這國家。難怪半個國家的人鍾愛他的直率粗暴，國家另一半的人又痛恨他的卑鄙無恥。他真的是可愛！」