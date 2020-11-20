你要知：爆膏大閘蟹好滋味？ 原來是5類人剋星！

「秋風起，蟹膏肥」，不少愛蟹之人享受肥美蟹黃蟹肉，惟蟹類性質屬寒，多食可能會令病症惡化，嚴重更甚至會使孕婦流產！雖然食蟹好滋味，但正常人士一次不宜吃多於3隻大閘蟹。如果大量進食有機會導致肚痛及腹瀉，註冊中醫師黃晶晶建議以下5類體質人士不建議吃蟹：

．體質虛寒人士

這類人的特徵是怕凍、手腳凍、容易感冒，因為不適合食用性質寒涼的食物，所以不建議進食蟹類。

．經常胃痛、消化不良，腸胃敏感及胃腩大人士

這類人士多數有胃寒、消化能力差、容易胃脹，而食蟹會加重其胃寒症狀，因此不建議多食。

．孕婦、3歲以下小孩、容易經痛的女士

蟹類會使動胎，對孕婦會有不良反應，嚴重可能引起流產。而3歲以下小朋友，由於腸胃發育未完整，食用蛋白質含量太高的食物時，有機會導致腹瀉。至於經痛女士亦不建議食用，因為有機會加劇經痛的情況。

．皮膚病患者：濕疹、暗瘡皮炎、蕁麻疹

因為蟹屬於「發物」，會令本身的皮膚問題加重。

．血脂高、尿酸高或痛風人士

蟹肉、蟹膏屬於嘌呤高食物，例如避風塘炒蟹，其熱量及膽固醇亦十分高，對有心血管病的人都不太好，因此少食為妙。

黃醫師建議，食蟹時可配合薑茶或花雕酒，溫胃驅寒。製作薑茶時，可將生薑、紫蘇葉加入紅糖或黑糖煲水飲用。而食大閘蟹時，可以飲用一點花雕酒，因花雕是黃酒的一種，可行氣活血兼驅寒止痛，適合與大閘蟹同時進食。飲用前可以加小量薑絲隔水坐熱，提升食蟹風味。