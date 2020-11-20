Dr.東：輸精管結紮手術致不舉屬謬誤　醫生稱不影響性功能

夫妻之間想享有「性福」，又擔心意外懷孕「鬧出人命」，一般都想盡辦法避孕，惟不少人擔心服用避孕藥有副作用，使用安全套又有隔閡感。若夫妻間不打算生育下一代，可選擇永久避孕方法，男性輸精管結紮手術是其中一種方式，比女性輸卵管結紮更為方便和安全。惟坊間不少人誤以為結紮手術會令男性喪失性能力，醫生指手術並不會影響勃起功能，術後仍可回復性生活。

聯合國去年發表的研究報告指出，全球採用女性結紮作為避孕方式的比率為11.5%，男性結紮為0.9%，本港男性結紮比率更低至0.1%。本港最普及避孕方式為男用安全套，佔32.1%，遠高於全球平均數，反映港男進行結紮的意識較低。外科專科醫生陳東飛表示，港男不外乎怕痛，又擔心術後不舉，影響射精能力導致對結紮手術卻步。

陳解釋，男性進行結紮手術並不會影響性能力和射精，手術的作用是將輸精管封閉，令精液內沒有精蟲，以達至避孕效果。而男性的勃起功能與男性賀爾蒙有關，並以陰莖的血管組織及神經組織來控制，因此手術並不會影響性功能。男性結紮手術一般較女性安全，女性結紮需在全身或局部麻醉下進行，術後復原時間比男性長。

目前男士結紮手術的避孕率高達99.8%，且復原時間短，陳指曾有男白領上午進行手術後，下午便可回公司上班。進行輸精管結紮手術時，醫生會利用噴射式麻醉槍，令麻醉液穿過陰囊皮膚直達輸精管，然後用尖鉗戳開一個細小的創口，將輸精管拉出進行結紮。創口僅得0.3至0.5厘米，術後可毋須縫針，待傷口約一星期自然愈合後，便可回復性生活。

陳指術後初期輸精管與前列腺的管道仍會有殘留精蟲，需2至3個月後才可清零，建議術後初期如進行性行為，仍需做足避孕措施。適逢今日（20日）為世界結紮日，若夫妻之間認為子女已經「夠晒數」，或想享有無拘無束的性生活，免受意外懷孕的壓力，除了一般短暫性避孕，伴侶亦可考慮永久性避孕方法。不過，若男士日後想恢復生育功能，便不宜考慮輸精管結紮手術。

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