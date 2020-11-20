美國大選：喬治亞州完成重新點票　拜登勝出

美國大選結果持續受總統特朗普爭議之際，在喬治亞州以人手重新點票的工作周四（19日）完成。結果顯示，已宣布勝選的民主黨拜登比特朗普多12,284票，雖然比之前點票的領先票數有所減少，但並未扭轉拜登的勝算。拜登在該州取得16張選舉人票，累計取得306張選舉人票，特朗普則只有232票。

喬治亞州根據當地法律，需要在周五（20日）確認大選結果，最終顯示拜登成功把這個由共和黨掌控的「紅州」轉藍，並把民主黨的勢力擴展至「陽光帶」，被形容為一次非凡的勝利。隨着喬治亞州的結果出爐，意味所有州份已有結果，拜登在全部538張選舉人票中取得過半數，並且拋離特朗普74張選舉人票。

喬治亞州為期約一周的重新點票中，官員在其中4個縣發現一批選票，在大選當日未獲點算，或未有恰當地轉交當局點算。當中涉及逾5,800張選票，近1,400張是投給特朗普。官員強調只是人為錯誤造成的意外，並不反映存在操縱選舉或欺詐；他們已多次重申，點票過程確認選舉中沒有出現普遍的欺詐或不規律情況。

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