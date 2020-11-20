石禮謙促港府嚴防境外輸入　確診清零後落實粵港澳通關重振經濟

港府將於下周三(25日)發表新一份施政報告，議員石禮謙就報告提出建議，認為控制疫情是首要之務，才能有效落實粵港澳通關，復甦本港經濟。他又建議，需加快興建公屋，如物色更多綠化地帶，加快鄉郊土地開發，釋放更多現有土地。

議員石禮謙在報章刊登撰文，就本港疫情、房屋、院舍服務及教育等問題提出建議。他在文中提及，本港疫情未能達到14天清零目標，難以落實粵港澳通關，對本港經濟影響甚大，阻礙了兩地人員和商貿往來。他建議，港府應加大對海外入境人士的防疫力度，嚴防境外輸入，否則難以消除本地傳播。

此外，他認為改善基層住屋必需大刀闊斧，建議港府放寬土地管制，物色更多可用作房屋發展的綠化地帶，大力改革港英時期制訂的不合時宜的限制土地發展政策。

對於港府為壓抑樓市措施，於2010年首度推出「辣招」，石認為「辣招」過往未能控制樓價，現時應對經濟環境變遷的需要，建議應該「減招」，方便市民可透過房屋買賣交易套現周轉，以刺激樓宇交投，使資產「鬆綁」，帶來更多經濟活動。

石又提及，港府作為港鐵的大股東，應考慮減輕市民負擔，大幅減票價。至於院舍服務不足，他建議可考慮放寬興建安老院的地積比限制，以增加興建安老院舍的誘因。

對於不少家長近年希望子女轉往國際學校就讀，他認為本地學校應反思並借鑑國際學校的長處完善教學，減輕學童應試教育的負擔。