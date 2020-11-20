機管局今晨舉行演習　模擬客機失事及化學品滲漏

香港國際機場於今晨(20日)舉行飛機事故及救援演習，測試機場處理多個事故情景的應變能力，模擬涉及飛機失事及其後在機艙內發生的化學品滲漏，演習歷時3個多小時，今年參與演習的有香港航空，及來自超過20間機構及政府部門的代表，並由招募的志願工作人員扮演旅客及接機人士。演習於上午5時20分結束。

演習於今日凌晨2時開始，模擬一架抵港客機在南跑道着陸時，前起落架塌下，導致懷疑是清潔劑的化學物品滲漏至客機主機艙，機上部分乘客及機組人員的眼睛和皮膚受刺激而感到不適。

機場消防隊人員立即啟動失事警報，消防處及香港警務處等緊急應變單位隨即抵達事故現場展開救援、醫療及其他支援行動。機場緊急應變中心亦啟動，協調不同部門及機構。消防處前線危害物質分隊即時奉召到場，並在停機坪設立臨時洗消設施。演習模擬事故中有1人死亡及14人受傷。受傷的旅客及機組人員獲救後，由救護車或其他車輛分別送往4間醫院。

機管局飛行區運作總經理方瑞文表示，演習為機場同業提供寶貴機會，測試在緊急情況下的應變及危機處理能力。在疫情下，演習亦實行了一系列加強健康措施，保障參加者與員工的健康及安全。