袁國勇轟港府防疫存漏洞　倡檢疫期延長7日及啟動強制檢測

本地新冠肺炎疫情有反彈趨勢，連日都錄得源頭不明個案，患者來自不同地區、不同層面。港大微生物學系講座教授袁國勇今日(20日)表示，現時檢疫措施難做令個案「清零」，從趨勢看第4波疫情似乎已經開始，估計從尼泊爾輸入，認為有需要加強入境防疫措施，建議有病徵抵港人士在14日強制檢疫後，需再在家居隔離多7日。

袁指，聖誕節假期將至，料有大量留學生回港，包括疫情高風險地區，他認為有需要加強入境防疫措施，延長入境者的檢疫期，確保無問題才准進入社區。

他又指，根據檢測數字，在機場找到的陽性比率為0.35%，但私家醫生方面，有關陽性比率高達0.72%至0.8%，高於機場，他強調現時防疫措施很大漏洞，有病徵人士如不去做檢測，令隱性傳播鏈不能中斷，以致即將有第4波疫情出現；他續指，本港現時各區有零星個案出現，而酒吧等高危場所引發多宗確診個案，認為政府未能控制包括跳舞、酒店Staycation及酒吧等不戴口罩的高危點。

另外，多間學校爆發上呼吸道感染，袁指，目前每日起碼有2000至3000宗類流感，但檢測每日不夠三分一，未能強制有病徵患者檢測，導致社區有隱性傳播鏈，認為是時候啟動強制檢測，強調與人權政治無關。