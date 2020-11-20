相思灣村違建道路冇人開工　僭建碼頭只圍封　團體轟敷衍塞責

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發近一個月，地政總署連日派人在違建道路裝設石躉和鐵柱，又將部分路段的石屎鑿開夾走，道路入口日前則有人鑿地挖泥，相關的挖泥車亦已被移走，今日(20日)未見工人在場開工。惟同時被揭霸佔官地的僭建碼頭，卻一直只圍封，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店卻如常營業。有關注團體批評，地政總署只圍封，不修復、不檢控，是半途而廢，有法不依，促請該署履行職務。

違建道路早前已裝設石躉及鐵柱阻止車輛進入，又豎立告示牌標示政府土地，約3吋厚的石屎早前已鑿開，並以夾斗車夾走。今早東網記者到場視察，神秘丁屋附近未見有工人在場工作。而位於自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。

而另一邊廂違建道路入口的地皮，由早前遭規劃署票控而未有派代表到庭的中邦發展有限公司持有，日前有工人以挖泥車鑿開約7吋厚的石屎，期間有人駕駛一輛屬於相思灣村村長林德強擁有的私家車到場視察。

黃子洋營運的水上活動店今日照常營業，門口擺放大量救生衣，掛上店名旗幟的艇仔在對開海面，亦有人走到泥灘上獨木舟。店外僭建碼頭上月底被鐵絲網圍封後，未見任何進一步行動，涉事官地未有回復原狀，亦未有任何人被檢控，該店卻照做生意。

「23萬監察」發言人王國興認為，地政總署以鐵絲網圍封碼頭是無可厚非，能及時阻止人士繼續佔用，但如果單是圍封而不再有進一步行動，包括復修、檢控和追討賠償，是半途而廢。「佢哋（地署）係有法不依，執法又唔徹底。」他批評該署有權力、有人手、有能力查找佔用人，但至今仍不檢控、不追究，是不為也，非不能也。他指這些放生的行為只會令佔用人有恃無恐，無法達至儆惡懲奸的作用。