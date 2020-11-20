黎智英與以國前副總理對談挑戰國安法　學者質疑有司法保護傘

被內地官媒指為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英今早(20日)在社交平台與以色列前副總理夏蘭斯基對談，續乞求外國關注香港，並自認與夏蘭斯基對談涉勾結外國勢力，或需承擔罪名。有學者估計，黎智英明知有問題，仍連日與外國政要人士對談，可能已經豁出去，甚至意圖挑戰港府及中央政府，無視港區國安法，亦令人覺得黎有司法保護傘。

黎智英在社交平台直播指，自身處境危險可以讓外國更關注香港，直言自己與夏蘭斯基及其他人士對談會陷入麻煩，涉勾結外國勢力，或需承擔很大的罪名，但為了多數人，他仍會堅持，並不會退縮或屈服。黎認為這種堅持是責任，亦是沉重的負擔，但又感到振奮，認為生活不單止需要顧及自己，呼籲港人堅持及不要放棄。夏蘭斯基指不同國家的人民都渴望自由，在他的國家努力爭取自由不會被全球忘記。

此外，黎智英稱很多海外的中國社團因商業因素而被洗腦，但海外中國社團仍可以成為自由鬥爭的支持者。黎認為海內外人民需要團結一致，撇除專政及獨裁，並非要獨立，只是想做自由人士。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，黎智英最近不斷聯絡海外政要人士，質疑官司纏身的黎已經誠惶誠恐，或意圖向法官施壓。陳又稱，黎不斷與對談並不會增加影響力，反而更加臭名遠播。

陳又稱，黎智英雖然「鬼拍後尾枕」口講不想獨立，卻明知道有機會觸犯港區國安法仍不斷乞求外國關注香港，言行難以令人信服。陳指，黎智英自認觸犯法律是公然挑戰法治，令人質疑有司法保護傘，如司法部門沒有執法，容易令市民認為港區國安法「雷聲大雨點小」，淪為「無牙老虎」。陳估計，黎明知故犯可能已經豁出去，用勾結外國勢力的形式向中央政府及港府施壓，企圖在官司中甩身。