稱見社會運動不忍袖手旁觀　地盤工認汽油彈擲警車還押候判

警方與示威者去年11月在理工大學爆發攻防戰，並引發多區發生激烈警民衝突。一名地盤工人期間被指在旺角向警車投擲汽油彈彈而被捕，今（20日）於區院承認有意圖而企圖縱火及公眾地方管有攻擊性武器罪。法官認為控罪嚴重，將他還押至12月11日量刑，期間待索閱其精神報告。

24歲被告黎振鴻承認於去年11月18日，在旺角黑布街與豉油街交界企圖用火損壞一輛警車，罔顧車內警員生命是否會被危害，並管有一把刀、一支伸縮棍及一支胡椒噴霧。被告本來還尚面對一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，則獲准留在法庭檔案不作處理。

案情指當日清晨有數百名示威者聚集在旺角彌敦道及窩打老道一帶並設置路障。當涉案警車駛至案發地點時，戴上頭盔及一身深色衣着的被告，站在距離警車5至10米的位置，並把一點燃的汽油彈擲向警車，汽油彈最後落在警車右前方地上。被告隨即逃跑但終被截獲，更被搜出涉案的刀及伸縮棍等。

辯方求情指被告國內出生，年幼時移居香港，卻因口音、衣着等遇上校園欺凌，精神受到困擾。被告其後被診斷患有情緒障礙問題，容易情緒波動，如一時會情緒極度低落，一時又會衝動大量消費等。

而在案發前，被告受先後發生中大及理大警民衝突事件所影響，決定到旺角示威圖分散警方的注意力。辯方指被告只是鹵莽行事，在現場拾起汽油彈擲向一段距離外的警車，並非有意圖作出損壞。

辯方並替被告呈上求情信，其中包括一名外籍囚犯感激被告幫忙聯絡其家人，形容被告為他的天使。被告亦親撰求情信表示真誠後悔，自言看見不少年輕人因社會運動而被捕、受傷及自殺等，不忍只袖手旁觀。而他在被捕及收押後已不斷反省，明白有理想亦不能訴諸暴力，更對因一己過錯而未能照顧母親，及令母與未婚妻悲痛而內疚自責，承諾會在服刑期間進修以重投社會，並會盡力以溫柔方式幫助他人。