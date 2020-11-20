環保署批出屯門園林廢物回收中心合約　明年運作收集園林廢物

環境保護署公布經招標程序後，位於屯門曾咀的園林廢物回收中心Y‧PARK [林‧區]的設置和營運服務合約由明興——聯誼合營公司投得，為期48個月，預計於2021年第二季投入運作，服務範疇包括把收集到的園林廢物篩選、分類及處理，以轉化成不同的有用物料，例如園藝和種植用的堆肥和覆蓋物、生產木板或木方等；未來亦會生產生物炭。

過去幾年，香港平均每日產生約170公噸園林廢物，當中約100公噸是政府部門產生及收集。環保署表示，Y‧PARK 將會為本地園林廢物提供資源循環的機會，減少耗用堆填區的鑋間，亦能減少碳排放。首年的處理量預計為約11 000公噸，隨後會逐步增加至平均每年約22 000公噸。

Y‧PARK投入運作初期以收集及處理政府部門所產生的園林廢物為主，隨後將會逐步把服務擴展至私營機構；其服務範疇包括把收集到的園林廢物篩選、分類及處理，以轉化成不同的有用物料，例如園藝和種植用的堆肥和覆蓋物、堆肥用膨鬆劑及養殖菇菌的基質等。經處理的粗大樹幹及粗樹枝會用以生產木板或木方，提供穩定的木料供應支持相關行業，例如家具製造、裝飾和木製藝術品等。

另外，環保署正在發展生物炭試驗設施，Y‧PARK未來亦可以提供原料作生產生物炭之用。園林廢物經熱裂解過程轉化為生物炭，可用作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、種植泥土及動物飼料的添加物等，這些生物炭的用途可以保存當中的碳分子，有助減碳。國際間不少城市也正在研究發展生物炭技術和用途，以助應對氣候變化。

Y‧PARK將設有導賞服務，向公眾介紹園林廢物回收相關資訊，包括園林廢物的收集和處理、再造過程、回收產品的用途等。承辦商亦會提供市場推廣服務，為園林廢物製成的回收產品尋找穩定的本地用途及出路。