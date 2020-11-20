男生向警擲水樽罪成悔意欠奉　惟已還押21天終獲判社服

去年11月2日晚上旺角發生警民衝突，15歲中五男生涉向警察防線擲水樽而被捕，受審後被裁定在公眾地方作出擾亂秩序行為罪罪成，今（20日）在沙田法院判刑。裁判官彭亮廷指被告並未展露悔意，質疑他為逃避拘禁式懲罰才願意做社會服務，惟考慮到他已還押21天，為免令還押時間變得過長，與罪行不成正比，故判社服令會較為合適，最終判他200小時社服令，並留案底。

現年16歲的被告被控於去年11月2日，在旺角港鐵站D3 出口外，向警方防線擲膠水樽。

辯方求情稱，感化官認為被告不需接受輔導，建議判他社服令，認為社服令已可顧及更生和懲罰，同時加強被告的守法意識。此外，被告的老師、同學、校監和社工均為他寫信求情，讚他深受愛戴，希望法庭讓他早日重返校園，完成學業。

裁判官指，被告並無顯示悔意，仍堅持法庭判錯，甚至遭還押後仍向高院申請擔保，認為他只是想逃避拘禁式刑罰。辯方則指被告已有反思，自知不應踏足有危險的地方，對自己的行為影響了家人而感到內疚，承認不會再參與此類活動和遠離危險之地。

對於被告堅稱案發時只是路過，只是駐足觀看示威者和警察衝突，裁判官直指他「悔意欠奉」，又對辯方在此情況下仍要求法庭判被告社服令，直言是「第一次見」，質疑被告只是想逃避拘禁式刑罰。

裁判官斥被告是蓄意向警方防線投擲水樽，此舉或觸發示威者作出激進行為，明言法庭不會容許這種挑戰警方的行為，但考慮到他已還押21天，若再被判入更生或勞教中心，勢會再被拘押數月甚至半年，刑期將與所犯罪行不成正比，故較合適的刑罰只有社服令，但明言不代表法庭認同辯方的做法。