港台立立亂　遲來查利君雅惹爭議　工會前主席向申訴署投訴濫權

港台早前重啟調查利君雅出席政府及警方記者會的表現，被批評是遲來的調查。

香港電台「立立亂」，早前重啟調查助理節目主任利君雅出席政府及警方記者會的表現，被批評是遲來的調查，但隨即被港台節目製作人員工會指摘管理層手法不公，該工會前主席麥麗貞今早(20日) 以個人名義到申訴專員公署投訴港台處理利君雅事件涉及行政失當、濫權和處理不公，要求公署展開調查。 公署表示，會審視投訴內容，若屬處理範圍，會再作跟進。

麥表示，港台已完成調查後，投訴並不成立，卻再重啟利君雅的投訴調查，質疑為何只針對她個人，認為並非一視同仁，存在處理不公，已違反公署列明的不依程序或依從錯誤程序執行。她又說，重啟調查牽涉資源運用，有可能會影響港台正常運作，令工作欠缺效率和行政失當。公署表示，會審視投訴內容，若屬處理範圍，會再作跟進。

麥認為，港台高層就事件「一調查二審」亦會帶來不良後果，對該員工構成很大壓力，影響記者提問機會，繼而製造寒蟬效應，假如記者受壓，相信會影響節目製作水準。她在退休前任職港台期間，也曾處理大量投訴，憂慮過去個案會否被重啟調查，對她本人及現職員工構成精神壓力。

另外，有報道指引述消息指負責重啟調查的副廣播處長馮建業，疑早前要求IT部解鎖檢閱機構傳訊及節目標準組員工的電腦和工作電郵，聲稱要查閱之前涉利君雅的投訴，被解鎖電腦的包括部門主管級人員，但暫未確認牽涉多少名員工的電腦和電郵、亦未知多少和有何資料被查閱。東網正向港台查詢事件，有待回覆。