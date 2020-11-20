銀行職員涉不當銷售投資產品　金管局今年首10個月收52宗投訴

金融管理局今年頭10個月，接獲指控銀行職員不當銷售投資產品的投訴有52宗，較去年全年的47宗增加逾1成；52宗投訴個案中，11宗個案的投訴人為年滿65歲或以上人士，較去年全年有10宗長者投訴為高。近日就有報道指，有一名八旬患腦退化且不諳電腦的長者，今年初被銀行經理誤導，於網上多次購買基金，短短一個月內痛蝕46萬港元，控訴該名銀行經理涉嫌違規銷售基金。

警方回覆東網查詢確認，北角警署4月30日接獲一名46歲男子報案，指其81歲母親經一銀行進行投資基金，惟不滿意業績。報案人要求警方備案，又稱已自行聯絡銀行作出跟進。事件不涉及刑事成分。

金管局則回覆指，會跟進處理每宗投訴個案，惟就不評論個別個案。金管局會要求銀行應採取合理步驟收集和考慮客戶的有關資料，包括投資目標、投資經驗及知識、財政狀況、投資期、承受風險能力等，才向客戶提出合適的投資建議。銀行可透過合適的渠道為客戶進行承受風險能力評估，例如在銀行分行、電話中心、網上銀行等。

一般來說，銀行會要求客戶完成承受風險能力評估，並由客戶確認是否同意有關評估結果。銀行應設立充足的制度與管控措施，確保對客戶的承受風險能力作出合理評估。

而銀行與弱勢社群客戶往來時應格外審慎。銀行向弱勢社群客戶銷售投資產品時，應讓弱勢社群客戶選擇是否需要帶同一名親友見證銷售程序，及／或由多一名前線員工處理銷售事宜。另外，在特定的情況下（例如涉及風險錯配的投資建議），零售銀行客戶在銀行分行進行的面對面銷售程序須予錄音。