路政署擬增6個首長職位　議員轟罔顧財赤開升職位

路政署擬增設6名首長級常設職位，以統籌新增的「易行城市管理處」轄下工程及其他維修護養工作，料涉年薪及福利等開支約1683萬港元。立法會交通事務委員會今(20日)討論有關事宜，多名議員認為有關首長職位可以臨時編制職位代替，不需常設，更有議員狠批政府在經濟不景下，仍大規模開首長位，「政府連使錢落市民度都無錢，你哋仲使錢係自己身上？」

議員葉劉淑儀質疑路政署加開首長職位只為讓公務員可以升職，「乜公務員要有得升職先識做嘢？」她又指現時疫情嚴重，庫房出現赤字，市民生活艱難之際，政府無錢花在市民身上，該署卻仍用大量公帑製造首長級職位，批評政府管理層領導能力不足，「有時高級反而唔識做嘢」。她又稱該署無提供相關量化指標，難確保加開職位後，各項地區工程可加快推展。

另一議員姚思榮則認為有關職位可用臨時編配職位代替，因一旦加開職位，以後就無法刪減，又質疑加開職位後能否節省成本及加快效率。

路政署署長陳派明則表示，明白有多項工程進度未符合市民預期，而該些地區工程因需求殷切而不斷增加，工作量大增，署方正計劃研究以組裝合成法、新工程合約加快效率，惟該些工作均屬新工作，需由首長級人員帶領，故有必要加開職位。

此外，該會通過建議，在其轄下開設鐵路事宜、運輸業保險以及泊車位及泊車轉乘事宜小組，並將轉交內務委員會審批，惟一般而言每個事務委員會只能有2個小組委員會。議員謝偉俊建議把事項較多的鐵路鐵路事宜小組「分拆上市」，將其升級成常設委員會；另一議員鄭松泰亦指鐵路事宜討論範圍廣，涉及多個政府部門，同意應增設恒常委員會討論。該會主席易志明稱會就建議向運房局討論，並檢視相關議會守則等。