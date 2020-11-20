迪士尼新城堡揭幕「增高」逾倍　1.5萬門票供抽獎誌慶15周年

香港迪士尼樂園度假區為慶祝15周年，將以抽獎方式送出1.5萬張門票及150份酒店連住宿，由11月21日到明年2月28日會有入園優惠，市民只需688港元便可入場兩次。樂國明日(21日)起將舉辦「15周年奇妙慶典」，同時舉辦聖誕慶祝活動，其中迪士尼城堡圍封擴建近3年後，終於在今日(20日)揭幕，並將重新命名為「奇妙夢想城堡」。

「奇妙夢想城堡」作為香港迪士尼樂園的新地標，是全球唯一一座背靠山景而建、並基於13個經典迪士尼公主和女王的故事的城堡，亦是史上最大型的擴建，相比舊「睡公主城堡」，新城堡高逾1倍。

新城堡擴建耗時4年，以預先製作組件、再組裝合成的方式建成，以提升效率、減低成本及噪音、污染，組裝僅用時3個月。每座塔樓及尖頂都有獨特的顏色配搭、標誌圖案和紋理裝飾。設計概念與匯聚不同文化的香港呼應，如加入香港區花洋紫荊花的雕刻，以及中國傳統「五行」的元素，以達到中式建築講究的平衡。

新城堡內設有「皇室貴賓庭」、「城堡珠寶店」等新設施，城堡外則會上演全新的日間及夜間表演節目，並提供全新互動體驗，如入場人士可用耳機跟聲音導航游走8個園區，以了解公主的追夢故事。另外，樂園也會舉行快閃派對、歌舞表演及推出新商品等。

為慶祝15周年，香港迪士尼樂園將捐出150萬港元予願望成真基金、兒童癌症基金和生命小戰士會，為數千病童及家庭提供支援。樂園亦會舉辦「FUN享奇妙夢想」大抽獎，於11月21至30日期間送出1.5萬張一日標準門票，以及150份迪士尼探索家度假酒店住宿。

為應對疫情，入場人士必須在到訪樂園前7日內預約及購買門票，並作出健康聲明，抵達樂園時需通過體溫檢查以及佩戴口罩。