本港防疫措施存漏洞　議員倡推行強制性全民檢測

新冠肺炎疫情持續，消息指本港今日(20日) 新增26宗確診個案，議員葛珮帆認為事態嚴重，已去信食物及衞生局局長陳肇始，要求政府堵塞所有漏洞，並推行強制性全民檢測，務求盡快找出隱形傳播者，否則將難以做到全面控制疫情、恢復經濟通關的工作。

葛續說，追蹤帶菌者的工作相當重要，目前無有效追蹤機制和工具，政府日前推出的「安心出行」流動應用程式非常繁複，對整體防疫工作成效不大，建議推出境內健康碼，加設追蹤功能，追查感染者和接觸者情況，才可查出感染病原。

葛又指，較早前已提出所有入境人士必需入住指定酒店，及提供點對點的交通接送，認為政府責無旁貸，應盡快為所有入境人士提供指定酒店隔離。另現時獲豁免人士在機場接受的深喉唾液測試存在漏洞以及不夠準確，更有部份個案走漏進入市區，故建議政府改用鼻咽拭子快速測試，倘若結果呈陰性才可進行下一步隔離。

議員陳恒鑌則建議政府全面規定由醫護人員協助入境人士採取鼻咽拭子樣本，認為現時由入境人士自行採樣的做法不理想。