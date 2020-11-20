3個高危群組須強制檢測　擬向基層確診者提供一筆過津貼

新冠肺炎有反彈趨勢，第4波疫情來勢洶洶；食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）指，有鑑疫情急速惡化，港府將收緊一系列防疫措施，包括早前已宣布將酒店加入表列處所，規管聚集；及針對3個高危群組進行強制檢測，包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機，局方亦正與勞福局商討，向基層確診者提供一筆過津貼，以減輕他們做檢測的憂慮。

陳肇始指，近日本地個案涉及多個群組，包括跳舞群組、staycation群組、的士司機群組及家庭主婦群組，提醒市民應必須嚴陣以待，減少社交聚會，特別不戴口罩活動。

至於早前已宣布規管旅館內聚集人士，以應對staycation漏洞；陳指，已與酒店業界商討細節，包括限制房間人數；她強調，若疫情惡化，不排除將大幅度收緊防疫措施，包括關閉部分表列處所。

陳又稱，第4波疫情無可避免，港府會加強病毒檢測，針對3群組包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機，相關政策局正落實有關強制檢測。她又指，當局了解基層市民，或擔心確診會影響生計，勞福局將對確診新冠肺炎的患者提供一次性津貼，詳情會由有關部門公布。

此外，個別地區及處所將設流動檢測亭，務求在相關地區為市民進行檢測，而有提供檢測包的普通科門診亦增至47間。她呼籲近日有去過舞室等高危場所及擔心自己確診的人士盡快檢測，市民應立即減少不必要聚集。

問及近日疫情反彈，會否煞停與新加坡的「旅遊氣泡」，陳指會因應熔斷機制處理。至於回港易計劃將於下周一(23日)開始有人回港，陳指內地疫情控制「非常之好」，現有個案主要來自輸入個案，故不擔心有關計劃。對於書展將於下月舉行，問及會否叫停，陳指任何大型聚集情況並不理想，故要精準抗疫，要研究如何減低風險，包括縮短除下口罩時間，保持空氣流通。