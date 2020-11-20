黎智英多次在Twitter直播　勾結外國勢力唱衰香港

壹傳媒黎智英今早(20日)在社交平台與以色列前副總理夏蘭斯基對談，續乞求外國關注香港，並自認與夏蘭斯基對談涉勾結外國勢力。事實上，黎智英在今年8月涉違《港區國安法》被捕後，仍多次在Twitter與外國政治人物等，進行直播「唱衰」香港，當中包括「末代港督」彭定康。

上周五，黎智英與離任20多年、至今仍對香港事務指指點點的彭定康對話，繼續唱衰香港。彭定康稱一生人最大的責任在於香港，但隨《港區國安法》在港實施，如再度回港遊覽將會被捕，而黎智英則繼續乞求國際關注。政界人士狠批彭定康「陰魂不散」，更預期彭定康不只來港有困難，就連到內地或澳門亦會被拒絕入境。

上周四，黎亦與美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光在社交平台直播，指4名泛民主派議員被政府取消資格（DQ）令人震驚，其餘15名泛民議員宣布總辭以示抗議，令民主派失去阻擋法案通過的僅餘權力，他擔心香港未來將會被國際社會遺忘，希望全球關注香港的政治形勢和給予支持。

另外，黎智英上月底亦與阿克頓學院主席兼聯合創始人西里科牧師（Rev. Robert Sirico）對話時稱，國安法實施後大規模示威不復存在，失去這些新聞報道，憂國際社會忘記香港的社會運動，令中央政府對香港的管制加劇，認為需要透過網上直播和交流引起國際社會關注。同樣有學者狠批黎，透過網上直播唱衰中港，引起國際社會關注，勾結外部勢力向中央及港府施壓，更有可能希望有助個人官司減刑。