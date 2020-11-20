所謂分成只是在山頂豪宅露台上的情話 于文鳳：那不是我

于文鳳向前男友周星馳追討7000萬港元投資利潤分成之案件，原告于文鳳今天（20日）繼續接受盤問。周的大律師指出，周星馳認為所謂的利潤分成協議，就是跟她在山頂大宅晚飯後，出露台欣賞維多利亞港景色時所說的情話。于表示不同意：「或者那是另一個女孩吧，那不是我」。

周星馳一方今天舉出于文鳳先前的證人供詞，指她起初指分成協議是在2007年達成，之後改說在2002至2003年，又再收窄範圍至2002年聖誕前後，到現在才指明是在聖誕前討論送單車作禮物之時。大律師質疑于其實並不確定所謂協議的細節。

對此于就解釋，是因為其前律師團隊誤解，她又從未跟人打過官司，所以才會出錯。另外，大律師問于，她在聖誕前提出要10%的分成時，周是否爽快答應？于就回答說不肯定，但指：「我不覺得他在這方面有這麼體貼。」

周星馳一方盤問的另一課題，就涉及周在2004年以3.2億港元投得的山頂「天比高」物業的情況。大律師引述于的供詞指它，大宅前身由黃坤持有，因黃財務出現問題大宅成為花旗銀行的銀主盤要推出拍賣，此時一個物業代理朋友提議周入標，周雖然對該項目曾表示興趣，但他經常改變主意，買入的興趣並不強烈。

惟于不同意大律師所指，重申「天比高」是周的夢想大宅，她不知道黃坤之前有和周商討過合作重建，只是當周最終決定競投，她便才為在背後奔走，與花旗的負責人通消息，並與滙豐商討融資等，最終才以3.2億港元成功投得。

但于稱，周在投到物業後被朋友說買價過高，恐怕最終會蝕本，所以一度想撻訂放棄，是她找到菱電與他合作，拆卸重建計劃才得以落實。她並不同意大律師指，周一直計劃把其中一間建成的獨立屋自住，及他有能力獨力完成項目的說法。