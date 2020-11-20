城規會接獲「要有光」申請　天水圍擬建光村提供100單位

社企「要有光」早前獲新世界發展以1港元象徵性租金撥出天水圍西鐵站3幅地皮興建「光村」，為經濟有困難的「短貧戶」提供可負擔的房屋單位及創意文化空間。城市規劃委員會上周五(13日)接獲2份申請，要求把天水圍西鐵站3幅土地改成臨時過渡性房屋發展及附屬用途，涉3.67萬平方呎，料可提供100個單位。

首份申請為天水圍聚星樓旁的與文物及文化旅遊有關用途及鄉村式發展地帶，涉1.27萬平方呎，可興建1幢不多於3層高的過渡性房屋，以及不多於140平方呎的非住宅建築物，用地總樓面面績達1.97萬平方呎，料可提供30個單位，有關申請用途更改為期3年。

另一份申請則涉及2幅鄉村式發層用地，涉2.4萬平方呎，分別位於天水圍西鐵站附近的露天貨倉及聚星樓旁邊，料可建設2幢不多於3層高的過渡性房屋，總住宅樓面面積不多於4.8萬平方呎，料可提供70個單位，有關申請用途更改為期7年。

「要有光」早前表示，天水圍「光村」最快可於2022年落成，該處鄰近屏山圖書館和屏山文物徑，具文藝氣息，與西鐵站只有數分數距離，交通便利。有關設計亦會配合附近建築，並會設置水池，與鄰近的法定古蹟聚星樓互相作文化呼應。