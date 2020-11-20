19分鐘內7次致電滋擾女警　地盤工認不斷打電話罪候懲

4名男女疑根據網上流傳載有警員電話號碼的照片，涉先後多次致電兩名女警，因而被控不斷打電話罪，案件今（20日）於東區法院提堂。其中一名男被告承認曾在19分鐘內致電女警7次，獲准保釋至12月11日等感化及社會服務令報告判刑。其餘3名被告則申請毋須答辯以諮詢法律意見，亦獲保釋至明年1月15日再訊。

4名被告依次為吳啟鑫（32歲，文員）、楊安（30歲，地盤工人）、黎芷欣（27歲，接待員）及莫震熙（32歲，文員）。其中楊安承認控罪。

控罪指，首3名被告於今年5月27日在香港某處，無合理因由而不斷打電話給女偵緝警長55519，旨在對其造成煩擾。而第一及第四被告則被控於同日不斷打電話給女偵緝高級警員56170。

根據次被告承認的案情，有便衣警員於今年5月27日執勤時，在港鐵開啟了電話中的WhatsApp群組聯絡同僚，疑遭人偷拍到載有涉案兩名女警電話的手機屏幕，該照片其後於網上流傳，事主之後收到大量不明來電，又遭登記貸款及美容服務等。

警方調查後發現次被告曾於今年5月27日早上，在19分鐘內打了7個電話給其中一名女警，他今年9月1日被捕後，在警誡下保持緘默。