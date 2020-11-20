2.3萬升小一學童獲自行分配學位　成功率46%

全港各官立及資助小學將於下星期一(23日)，公布明年9月的小一入學自行分配學位錄取名單。教育局表示，今年有49749名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23107人獲派該類學位，成功率46%。當中有兄長或姊姊在相關學校就讀，或父母在相關學校任職，即俗稱「世襲生」的共有12965人，其餘10142人則按計分辦法準則獲派學位。

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，下星期一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。若家長受疫情影響而未能前往學校，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

若子女獲得自行分配學位，家長需注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本、指定數目的兒童相片，以及保持社交距離的措施，並於下星期三或四(25或26日)的學校辦公時間內，按學校安排辦理註冊手續。教育局表示，假如家長未能在上述指定期間註冊，需事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則被視作放棄學位。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額，約為學校小一學額總數的50%，餘下50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。教育局會於明年1月中旬，書信通知未能獲得自行分配學位，以及只準備參加統一派位的申請者，1月30日或31日前往指定的統一派位中心，辦理統一派位選校手續。

假如家長在1月31日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們必須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。