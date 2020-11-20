蘭桂坊查牌爆警黑衝突罵戰　5人涉阻差辦公等2罪被捕

素有「人間妖域」之稱的蘭桂坊，爆出警員酒吧查牌反被多名黑衣大漢惡言相向險釀衝突事件。近日在網上瘋傳一段約5分鐘的短片，相信拍攝時間為上周六(14日)凌晨1時許，地點為有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，在德己立街30-32號加州大廈一間酒吧內。

影片一開始顯示多名反黑組探員及軍裝警員包圍約十名黑衣大漢，其中一名身形較健壯的男子情緒激動，不斷用手指罵警員，右手拿起手機疑拍攝警員，他指自己全程沒有說過粗口，只一直向警員說「Sorry」，不滿一直被警員針對。不過，就短片所見，警員表現一直溫文有禮。

期間，現場數名黑衣男子在警員安排下離開，現場粗口橫飛，更有數名黑衣健碩男加入指罵警員，氣氛緊張。期間有廣播呼籲眾人慢慢離場，上址將準備關門。其後，該名男子與另一名灰衣男繼續指罵警員，2人更除下口罩。未幾，多名警員上前將灰衣男拉走，並且警告在場人士合作，片段到此完結。

據了解，警方當時正在上址一酒吧進行查牌工作，惟有人疑借醉不合作，警員在警告無效後把他們帶走。警方經調查後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」當場拘捕5名男子(27至40歲)，其中部分人疑有黑社會背景。